Giornate cruciali per La Stampa e Repubblica | Elkann pronto a vendere

Torinotoday.it | 14 ott 2025

La Stampa, storico giornale torinese, rischia di perdere definitivamente la sua denominazione d'origine. Gioiello editoriale della famiglia Agnelli-Elkann, fondato nel capoluogo piemontese nel lontano 1867, il quotidiano è sempre più vicino a una cessione che, per sua stessa natura, si prefigura. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

