Giornata per le vittime del lavoro Omaggio all’autista Civillini | Esempio di generosità e impegno

Niente parole, niente discorsi ufficiali, solo silenzio. Come il silenzio di chi non può più parlare perché caduti sul lavoro. L’unica voce risuonata l’altra mattina a Lecco durante la Giornata per le vittime sul lavoro, davanti al monumento delle morti bianche, che di bianco non hanno proprio nulla, è stata quella di Maria Rosa, Martina e Tommaso. Sono la moglie e i due figli di 20 a 15 anni di Aldo. Aldo Civillini abitava a Brivio, di professione era un autista e aveva 49 anni quando lo scorso 17 luglio è morto, il giorno dopo essere caduto dal cassone del furgone che guidava in un’azienda del Vicentino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

