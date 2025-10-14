Giornata nazionale Trekking urbano 2025 | Ceglie Messapica unica città pugliese tra le 84 italiane
CEGLIE MESSAPICA - Ceglie Messapica sarà l’unica città della Puglia a rappresentare la regione nell’ambito della 22esima Giornata nazionale del Trekking urbano, che coinvolge 84 città italiane, da Nord a Sud.Il tema scelto per l’edizione 2025 è: “Le vie del Giubileo tra storia, cultura e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
