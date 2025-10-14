Giornata mondiale Fao Alimentazione 2025 | a Spazio Open incontro con gli esperti

Il cibo è molto più di ciò che portiamo a tavola: è storia, comunità, speranza.Con questa consapevolezza, la Fao – Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura promuove la Giornata Fao Alimentazione 2025, che si celebrerà, in tutto il mondo, il 16 ottobre 2025.Anche a. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it