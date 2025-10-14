Giornata Mondiale della Menopausa Asl Tse dedica un week end alle donne

Arezzonotizie.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giornate, il 17 e il 18 ottobre, dedicate interamente alle donne in menopausa che all’ospedale San Donato di Arezzo potranno trovare tutte quelle informazioni utili a vivere questo importante e delicato periodo della vita. L’iniziativa è stata promossa nell’ambito della Giornata Mondiale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

