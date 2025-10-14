Giornata Mondiale della Menopausa Asl Tse dedica un week end alle donne
Due giornate, il 17 e il 18 ottobre, dedicate interamente alle donne in menopausa che all’ospedale San Donato di Arezzo potranno trovare tutte quelle informazioni utili a vivere questo importante e delicato periodo della vita. L’iniziativa è stata promossa nell’ambito della Giornata Mondiale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il 16 ottobre, ogni anno, si celebra la Giornata Mondiale dell’Alimentazione. Sul mio sito troverete alcune risorse dedicate: schede didattiche e attività, un libro in Pdf con attività, due ebook gratuiti per insegnanti e bambini. Per accedere alle risorse - facebook.com Vai su Facebook
Nell'odierna Giornata mondiale della salute mentale, l’inserto #Atlante offre una panoramica su quei contesti di crisi ove risultano amplificate problematiche legate a disturbi psicologici e mentali in particolare di persone più fragili https://osservatoreromano.va/i - X Vai su X
Giornata mondiale della Menopausa: open day e consulenze gratuite a Ravenna e Lugo - In occasione della Giornata mondiale della Menopausa, che si celebra il 18 ottobre, Fondazione Onda ETS organizza l’(H) Open Weekend sulla Menopausa dal ... Lo riporta ravennanotizie.it
Giornata mondiale della menopausa: visite gratuite e counseling al Misericordia - In occasione della Giornata Mondiale della Menopausa, che si celebra il 18 ottobre, l’ Asl Toscana sud est promuove una serie di iniziative gratuite sul territorio grossetano, aderendo all’ (H) Open ... Da corrieredimaremma.it
Open weekend sulla menopausa: il 17 e 18 ottobre visite ed esami gratuiti all’ospedale di Ariano - In occasione della Giornata mondiale della Menopausa, che si celebra il 18 ottobre, l’Asl di Avellino insieme a Fondazione Onda Ets organizza l’(H) Open Weekend sulla Menopausa il 17 e 18 ottobre ... Riporta corriereirpinia.it