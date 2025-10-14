Giornata di mobilitazione in Belgio contro la legge di bilancio

Il 14 ottobre decine di migliaia di persone hanno partecipato a una manifestazione a Bruxelles per protestare contro i “drastici” tagli di bilancio proposti dal governo guidato dal conservatore fiammingo Bart De Wever. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Giornata di mobilitazione in Belgio contro la legge di bilancio

Scopri altri approfondimenti

Giornata di mobilitazione oggi nel distretto contro la giungla di appalti e subappalti delle filiere della moda. Due picchetti stamattina in altrettante Confezioni in zona San Giusto. Mentre nel pomeriggio un centinaio di lavoratori si sono ritrovati al memoriale per l - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale, nuova giornata di mobilitazione in tutta Italia per Gaza e per gli attivisti della Flotilla. #ANSA - X Vai su X

Giornata di mobilitazione in Belgio contro la legge di bilancio - Il 14 ottobre decine di migliaia di persone hanno partecipato a una manifestazione a Bruxelles per protestare contro i “drastici” tagli di bilancio proposti dal governo guidato dal conservatore fiammi ... Segnala internazionale.it

Bruxelles, scioperi e disordini per protestare contro la riforma delle pensioni: cosa sta succedendo? - Disordini, roghi e arresti si sono verificati questa mattina a seguito dello sciopero annunciato per la giornata di oggi per manifestare contro le riforme del governo federale su ... msn.com scrive

Sciopero Belgio 14 Ottobre 2025: i voli cancellati da Bruxelles - Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrirti l'esperienza più pertinente ricordando le tue preferenze e le visite ripetute. Segnala missionline.it