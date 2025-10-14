Giornata di mobilitazione in Belgio contro la legge di bilancio

Il 14 ottobre decine di migliaia di persone hanno partecipato a una manifestazione a Bruxelles per protestare contro i “drastici” tagli di bilancio proposti dal governo guidato dal conservatore fiammingo Bart De Wever. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

