Giornata delle Bambine e delle Ragazze | ad Ancona gli alunni delle FAIANI lavorano al Giardino del Rispetto

Anconatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giornata Internazionale delle Bambine e delle Ragazze, istituita dall'ONU nel 2011 per denunciare le discriminazioni e gli abusi perpetrati nei confronti delle bambine e delle adolescenti nel mondo, è stata una occasione per l’Amministrazione comunale, a fianco di Fidapa Ancona, per promuovere. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

