Giornata delle Bambine e delle Ragazze | ad Ancona gli alunni delle FAIANI lavorano al Giardino del Rispetto

La Giornata Internazionale delle Bambine e delle Ragazze, istituita dall'ONU nel 2011 per denunciare le discriminazioni e gli abusi perpetrati nei confronti delle bambine e delle adolescenti nel mondo, è stata una occasione per l’Amministrazione comunale, a fianco di Fidapa Ancona, per promuovere. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

11 Ottobre : Giornata Internazionale delle Bambine. Il Distretto Sardegna, compatto, celebra questa girornata nella difesa dei diritti delle bambine di tutto il mondo. https://www.facebook.com/share/p/1FS9XCaAVB/ - facebook.com Vai su Facebook

Giornata bambine, Valditara 'impegno per vera parità diritti'. 'Le donne non perdano mai fiducia in loro stesse' #ANSA Vai su X

L’11 ottobre è la Giornata mondiale delle bambine e delle ragazze - L’11 ottobre è la Giornata mondiale delle bambine e delle ragazze, ma sono più di 3,1 miliardi quelle che vivono in Paesi dove i diritti umani non sono tutelati. Segnala targatocn.it

Giornata delle bambine: Unicef, 122milioni ragazze non vanno a scuola - Oggi, in occasione della Giornata internazionale delle bambine e delle ragazze, l'Unief ricorda che, a livello globale, 1 ragazza su 5 si sposa durante l'infanzia; 122 milioni di ragazze non frequenta ... Riporta ansa.it

Giornata delle Bambine e delle Ragazze: disuguaglianze di genere ancora un ostacolo - 167 milioni di ragazze che vivono nei Paesi con le maggiori disuguaglianze di genere pagheranno il prezzo più alto dei tagli agli aiuti umanitari internazionali. Si legge su savethechildren.it