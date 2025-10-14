Giornale radio del mattino martedì 14 ottobre
Tutta l’informazione del giorno nel GR di LaPresse Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Argomenti simili trattati di recente
Buongiorno alle mattiniere e ai mattinieri: ecco le prime pagine dei quotidiani locali oggi in edicola in Trentino. Le nostre notizie, invece, tornano alle 7:18 con il giornale radio su Radio1 e alle 7:30 con Buongiorno Regione su Rai3 - facebook.com Vai su Facebook
A #GiornaleRadio si parla di #infermieri con Lucia Tironi e la sua trasmissione "Check Up". Alle 16.20 previsto l'intervento della presidente #FNOPI Barbara Mangiacavalli. - X Vai su X