Giorgio Parisi in commissione Antidoping | nominato per errore al posto di Attilio Parisi
Il Nobel per la Fisica Giorgio Parisi viene nominato per errore presidente della comissione Antidoping. A riferirlo è stata La Repubblica, spiegando che l'incarico sarebbe dovuto essere ricoperto dal medico dello sport e rettore dell'Università di Roma Foro Italico, Attilio Parisi. Ma un errore di persona avrebbe portato alla nomina del Premio Nobel per la Fisica del 2021. Lo scienziato ha dichiarato di non sapere nulla, nonostante il suo nome fosse comparso in un provvedimento del Ministero alla Salute. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
