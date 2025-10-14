Giorgio Carlo Brugnoni è definitiva la nomina a dg Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura

Giorgio Carlo Brugnoni è nominato direttore generale per il Cinema e l’Audiovisivo presso il ministero della Cultura. Diventa così effettivo l’incarico che Brugnoni già ricopre ad interim dopo le dimissioni di Nicola Borrelli. Classe 1986 e laureato in Economia, Brugnoni matura esperienza in Cassa Depositi e Prestiti, occupandosi di progetti editoriali e finanziari. Dal 2022 entra nel ministero della Cultura, dove ricopre i ruoli di capo della Segreteria Tecnica e successivamente di vicecapo di Gabinetto. Collaboratore diretto del ministro Giuli, è considerato un interlocutore chiave anche per la sottosegretaria Lucia Borgonzoni, in particolare sulle politiche per il settore cinematografico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Argomenti simili trattati di recente

È stata ufficializzata oggi dal Ministero della Cultura (MiC) la nomina di Giorgio Carlo Brugnoni come nuovo Direttore Generale per il Cinema e l’Audiovisivo, in sostituzione di Nicola Borrelli, dimessosi in seguito alle polemiche sul tax credit e allo scandalo Ka - facebook.com Vai su Facebook

È ufficiale: Brugnoni alla Direzione Cinema e Audiovisivo. Si muoverà su un campo minato - Tra i non vincitori del bando, l’avvocato Michele Lo Foco – da sempre fustigatore della Legge Franceschini e “nemico giurato” della sottosegretaria Lucia Borgonzoni (Lega Salvini) – che ha annunciato ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Giorgio Carlo Brugnoni è il nuovo direttore generale per Cinema e Audiovisivo al MIC - Al Ministero della Cultura è stata ufficializzata oggi la nomina di Giorgio Carlo Brugnoni come nuovo direttore generale per il Cinema e l'Audiovisivo, ... msn.com scrive

Giorgio Carlo Brugnoni nuovo direttore generale Cinema e Audiovisivo al MiC - Giorgio Carlo Brugnoni è stato ufficialmente nominato nuovo direttore generale Cinema e Audiovisivo al ministero della Cultura. Segnala msn.com