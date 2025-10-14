Giorgio Armani Leo Dell’Orco nominato presidente della Fondazione
Leo Dell’Orco è il nuovo presidente della Fondazione Giorgio Armani, nata nel 2016 e a cui lo stilista scomparso il 4 settembre a 91 anni ha destinato l’intera proprietà della maison. La notizia è emersa da un documento visionato da Reuters che conferma il ruolo centrale dello storico braccio destro e partner di vita del Re della moda. Nel suo nuovo ruolo, avrà la responsabilità di guidare le attività culturali e strategiche del brand, tenendo sempre d’occhio la visione artistica del suo fondatore e sostenendone le iniziative non solo nel campo della moda, ma anche dell’arte e della responsabilità sociale. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Contenuti che potrebbero interessarti
GIORGIO ARMANI PER DIANE! Diane Keaton nel 1978 fu la prima donna a indossare @giorgioarmani alla cerimonia degli Oscar, che l’attrice vinse per Io e Annie. Una giacca maschile in tonalità neutre, abbinata a una gonna a strati. Già nel film di Allen l’attri - facebook.com Vai su Facebook
L’ultima sfilata di Giorgio #Armani - quella dei 50 anni - ieri sera a Palazzo #Brera. Per lo stilista l’omaggio di 700 ospiti, fra loro tante star del cinema. #Tg1 Barbara Modesti - X Vai su X
Giorgio Armani, Leo Dell’Orco nominato presidente della Fondazione - La Fondazione Giorgio Armani ha nominato Leo Dell'Orco, storico braccio destro e compagno dello stilista, come nuovo presidente. Come scrive lettera43.it
Addio a Giorgio Armani. Il biscegliese Pantaleo «Leo» Dell’Orco sempre al suo fianco, con cuore e talento - Responsabile dello stile delle linee maschili del gruppo, fra le figure chiave della dolorosa ma necessaria transizione un posto di rilievo continuerà ad occuparlo lui Un’eredità pesante, una ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it
Chi è Leo Dell’Orco e il ruolo chiave nel testamento di Giorgio Armani - (getty images) Leo Dell’Orco non è solo il compagno di una vita di Giorgio Armani, ma diventa anche protagonista delle sue ultime ... alfemminile.com scrive