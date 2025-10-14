Giorgio Armani Leo Dell’Orco nominato presidente della Fondazione

Leo Dell’Orco è il nuovo presidente della Fondazione Giorgio Armani, nata nel 2016 e a cui lo stilista scomparso il 4 settembre a 91 anni ha destinato l’intera proprietà della maison. La notizia è emersa da un documento visionato da Reuters che conferma il ruolo centrale dello storico braccio destro e partner di vita del Re della moda. Nel suo nuovo ruolo, avrà la responsabilità di guidare le attività culturali e strategiche del brand, tenendo sempre d’occhio la visione artistica del suo fondatore e sostenendone le iniziative non solo nel campo della moda, ma anche dell’arte e della responsabilità sociale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

