Giorgia senza filtri | la brutta lite al ristorante con Emanuel Lo la verità sulla co-conduzione a Sanremo

Nella giornata di ieri 13 ottobre, Giorgia è stata ospite di RDS. La cantautrice e conduttrice di X Factor è stata ospite di Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini e poi la protagonista di RDS Showcase. La voce di “Golpe” (questo il suo ultimo singolo, dal 7 novembre esce invece il disco dal. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche questi approfondimenti

Quando sei un meccanico Toyota e ti ritrovi “a piangere nella tua Toyota” esattamente come Giorgia… perché non si rompe mai niente. Solo tagliandi, olio e filtri. Un dramma per chi ama smontare motori, una gioia per chi guida Toyota. #Toyota #Mecc - facebook.com Vai su Facebook

“Non ho avuto figli per colpa di una malattia”: il racconto di Giorgia Surina - Intervista a tuttotondo per Giorgia Surina che ha raccontato alcuni aspetti molto personali e anche dolorosi della sua vita. Si legge su donnaglamour.it

Bellissimi libri brutti: "Il trash è una cosa seria. Parla di noi senza filtri" - Parla di noi senza filtri" La passione per le pubblicazioni “diversamente belle“ spopola su Instagram. Lo riporta ilgiorno.it

Giorgia: «La faccia mi cade e mi dà fastidio, ma ho paura del botox. Dovremmo pensare più all'anima. Gaza? Gli umani possono essere bruttissimi» - Esporsi, nel mondo della musica, non è semplice: «Tante volte prendi posizione e ti dicono: pensa a cantare». Segnala leggo.it