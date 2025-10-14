Giorgia risponde sulla sua presunta co-conduzione al Festival di Sanremo | Nessuno…

Golssip.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In queste ore si è parlato di Giorgia in ottica Sanremo. Una coincidenza aveva suggerito la possibilità che la cantante potesse essere una delle co-conduttrici del Festival della musica. Il lungo intervallo tra la conclusione della prima parte. 🔗 Leggi su Golssip.it

giorgia risponde sulla sua presunta co conduzione al festival di sanremo nessuno8230

© Golssip.it - Giorgia risponde sulla sua presunta co-conduzione al Festival di Sanremo: “Nessuno…”

Leggi anche questi approfondimenti

Giorgia risponde con classe a Donatella Rettore: “Mi ha ferita ma resta una dea” - Per lei Giorgia non sarebbe altro che una copia di Whitney Houston, sopravvalutata e poco originale. Segnala dilei.it

Giorgia risponde alle critiche di Donatella Rettore: “Mi ha ferito, ma per me resta una dea” - Giorgia ha deciso di rispondere a Donatella Rettore, che in un'intervista l'aveva definita "sopravvalutata" e "imitazione di Whitney Houston". Da alfemminile.com

La mamma di Giorgia risponde a Donatella Rettore che aveva definito la figlia una copia di Whitney Houston - Elsa Giordano, madre di Giorgia, ha replicato alle dichiarazioni di Donatella Rettore, che in un'intervista in occasione dei suoi 70 anni, compiuti lo scorso 8 luglio, aveva parlato della cantante de ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Giorgia Risponde Sua Presunta