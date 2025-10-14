Giorgia racconta la lite con Emanuel Lo al ristorante | Nostro figlio ha minacciato di andarsene

Sincera e straordinariamente normale, Giorgia dimostra, ancora una volta, di essere lontana dalla stereotipo della celeb e racconta una lite – come accade a tante coppie – avvenuta con il compagno Emanuel Lo in un ristorante. La discussione, piuttosto accesa, avrebbe spinto il figlio dei due a intervenire, dimostrando la maturità di Samuel. Giorgia e la lite con Emanuel Lo in un ristorante. Giorgia ha parlato della lite con Emanuel Lo durante un'intervista rilasciata a RDS. La cantante, ospite della radio, ha raccontato il legame con quello che da oltre vent'anni è il suo compagno. Il rapporto con il ballerino e insegnante di Amici, come è naturale, ha vissuto in questo lungo periodo alti e bassi.

"Sembrava lui il genitore". Durante una lite al ristorante, è stato il figlio Samuel a mettere fine alla discussione tra Giorgia ed Emanuel Lo. Una scena familiare che racconta un amore lungo più di vent'anni.

