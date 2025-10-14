Giorgia la lite con Emanuel Lo e cosa ha fatto il figlio | ‘Sembrava il genitore’

Giorgia tra amore e ironia. Durante un’intervista su RDS con Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini, Giorgia ha parlato della sua relazione con Emanuel Lo, svelando retroscena inediti e ironici: “Sembriamo simpatici, ma siamo una coppia di esauriti come tutti. Dopo vent’anni, ci si divide tra odio e amore, è normale.” La lite e l’intervento del figlio. La cantante ha anche raccontato un episodio familiare: “Qualche sera fa abbiamo avuto una brutta lite. A un certo punto nostro figlio Samuel ci ha detto: ‘Se non la smettete, me ne vado’. Sembrava lui il genitore e noi i figli.” Un momento di quotidianità che mostra il lato più umano e affettuoso della coppia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Giorgia, la lite con Emanuel Lo e cosa ha fatto il figlio: ‘Sembrava il genitore’

