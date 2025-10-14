Giorgia Fiorio alla Biblioteca Capitolare di Verona per il Festival della Bellezza
Giorgia Fiorio, fotografa di rilievo internazionale, nota per il suo approccio filosofico alla fotografia d’arte, sarà protagonista di un appuntamento del Festival della Bellezza alla Biblioteca Capitolare di Verona, la più antica biblioteca al mondo ancora in attività, risalente al V secolo. 🔗 Leggi su Veronasera.it
