Giorgia Fiorio alla Biblioteca Capitolare di Verona per il Festival della Bellezza

Veronasera.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Fiorio, fotografa di rilievo internazionale, nota per il suo approccio filosofico alla fotografia d’arte, sarà protagonista di un appuntamento del Festival della Bellezza alla Biblioteca Capitolare di Verona, la più antica biblioteca al mondo ancora in attività, risalente al V secolo. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La Biblioteca Capitolare apre per una visita unica di notte - La Biblioteca Capitolare di Pescia apre al pubblico in notturna per mostrare incunaboli e manoscritti restaurati. Scrive lanazione.it

Inclusione alla Biblioteca Capitolare della parrocchia - Il progetto di catalogazione e digitalizzazione dei preziosi volumi della Biblioteca Capitolare di Busto Arsizio, coordinato dalla Provincia di Varese, offre lavoro a persone con disabilità. Riporta ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Giorgia Fiorio Biblioteca Capitolare