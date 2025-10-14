Giorgia e l’amore con Emanuel Lo | Siamo due esauriti divisi tra passione e odio La lite in ristorante e la sfuriata del figlio Samuele

Open.online | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sotto i riflettori siamo abituati a conoscerli come Giorgia ed Emanuel Lo, una stella del pop italiano e un celebre ballerino e coreografo uniti da un amore da sogno. Nessuno però sa come sono una volta che quei riflettori si spengono. «Sembriamo simpatici, ma siamo in realtà una coppia di esauriti come un po’ tutti». ha raccontato la cantante ospite di Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini su Rds. E questa normalità si vede negli scontri quotidiani: «Quando stai insieme da 20 anni ti dividi tra l’odio e l’amore, è normale». La lite al ristorante e la reazione del figlio. È la stessa conduttrice di XFactor a ricordare un esempio di questa loro “normalità” battagliera: «Qualche sera fa, al ristorante, abbiamo avuto una brutta lite. 🔗 Leggi su Open.online

