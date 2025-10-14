Giorgia | Con Emanuel Lo amore e odio Abbiamo litigato a ristorante nostro figlio ci ha rimproverati

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia e Emanuel Lo sono una coppia da oltre 20 anni e tra loro, come ha raccontato la cantante, un rapporto di "amore e odio": "Siamo una coppia di esauriti, un po' come tutti". Di recente, ad esempio, hanno litigato a ristorante e loro figlio Samuel li ha rimproverati: "Sembrava lui il genitore, ci ha detto 'se non la smettete me ne vado' ". 🔗 Leggi su Fanpage.it

