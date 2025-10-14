Gioiosa Ionica scoperto un deposito sotterraneo di droga | sequestrati 30 chili di hashish
Un 28enne è stato arrestato a Gioiosa Ionica dopo il sequestro di oltre 30 chili di droga nascosti in campagna dai Carabinieri. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Gioiosa Ionica. Scoperto deposito di droga sotterrato, con oltre 30 kg di hashish, arrestato un 28enne VIDEO - GIOIOSA IONICA – E’ stata scoperta dai Carabinieri della Stazione di Gioiosa Ionica un vero e proprio deposito di droga nascosto sotto terra. Da msn.com
In Calabria scoperto deposito di droga nelle campagne: un arresto - Oltre 30 chili di hashish e più di un chilo e mezzo di cocaina sotterrati nella vegetazione. Scrive zoom24.it