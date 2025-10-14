Giochi di luci tra nuvole lampi e fulmini
NARDO' - Lo scatto realizzato il 2 ottobre scorso dalla località "Punta dell'Aspide", tra Santa Maria al Bagno e Santa Caterina di Nardò, dal nostro lettore Giuseppe Piccioli Resta, accompagnato dalla seguente descrizione: "È una foto notturna a una perturbazione che montava da ponente verso la.
"Giochi di luci tra nuvole, lampi e fulmini" - Lo scatto di un lettore realizzato il 2 ottobre scorso dalla località "Punta dell'Aspide", tra Santa Maria al Bagno e Santa Caterina di Nardò