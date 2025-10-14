Ginnastica Artistica trionfo azzurro al torneo junior EG Wohnen di Cottbus | nove medaglie per l’Italia

Ruggeri oro nell’all-around davanti a Speranza, che poi domina le finali di specialità. Sul podio anche Somaschini e Mazzola. L’Italbaby maschile chiude il test pre-Mondiale con un bottino pesantissimo in vista di Manila 2025. L’Artistica maschile giovanile chiude il test pre-Mundialito con un bottino pesantissimo: Ruggeri vince l’all-around davanti a Speranza; poi piovono ori e podi nelle finali di specialità (Speranza oro a corpo libero, volteggio e anelli; argento Somaschini agli anelli; bronzi Somaschini al cavallo e Mazzola alle parallele). Segnali forti in vista dei Mondiali junior di Manila (20-24 novembre). 🔗 Leggi su Sportface.it

