Ginnastica artistica gli ordini di rotazione dell’Italia ai Mondiali | dove partono gli azzurri chi gareggia e avversari

Oasport.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Mondiali 2025 di ginnastica artistica si avvicinano a grandi passi: appuntamento a Jakarta (Indonesia) dal 19 al 25 ottobre per la rassegna iridata in anno post-olimpico, l’evento è riservato esclusivamente agli individualisti (ogni Nazione può convocare quattro donne e sei uomini) e non sono previste le gare a squadre. L’Italia si presenterà all’appuntamento con il desiderio di ben figurare dopo i grandi successi conquistati alle Olimpiadi di Parigi 2024 e gli ottimi Europei disputati in primavera. Scopriamo quali saranno gli ordini di rotazione delle nostre Nazionali e i compagni di viaggio per le qualificazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

ginnastica artistica gli ordini di rotazione dell8217italia ai mondiali dove partono gli azzurri chi gareggia e avversari

© Oasport.it - Ginnastica artistica, gli ordini di rotazione dell’Italia ai Mondiali: dove partono gli azzurri, chi gareggia e avversari

Leggi anche questi approfondimenti

ginnastica artistica ordini rotazioneGinnastica artistica, gli ordini di rotazione dell’Italia ai Mondiali: dove partono gli azzurri, chi gareggia e avversari - I Mondiali 2025 di ginnastica artistica si avvicinano a grandi passi: appuntamento a Jakarta (Indonesia) dal 19 al 25 ottobre per la rassegna iridata in ... Scrive oasport.it

Olimpiadi, le azzurre della ginnastica artistica vincono l'argento a squadre - L'Italia ha chiuso al secondo posto il concorso a squadre, dietro solo agli Stati Uniti guidati dalla superstar ... Secondo tg24.sky.it

Sofia Raffaeli Olimpiadi, prima nelle qualificazioni all-around di ginnastica artistica - around di ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Parigi 2024 è in testa dopo tre rotazioni. Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Ginnastica Artistica Ordini Rotazione