Ginnastica artistica gli attrezzi degli italiani ai Mondiali | all-around di D’Amato e Perotti uomini specialisti

L’Italia sarà tra le protagoniste a Jakarta (Indonesia), dove dal 19 al 25 ottobre andranno in scena i Mondiali 2025 di ginnastica artistica. La rassegna iridata in anno post-olimpico sarà riservata esclusivamente agli individualisti e non sarà prevista la gara a squadre, ogni Nazione potrà schierare quattro donne e sei uomini. Il DT Enrico Casella ha selezionato Asia D’Amato (al grande ritorno ai Mondiali dopo quattro anni) e le esordienti Giulia Perotti, Emma Fioravanti e Chiara Barzasi. Il DT Giuseppe Cocciaro ha invece convocato Yumin Abbadini, Gabriele Targhetta, Edoardo De Rosa, Carlo Macchini, Thomas Grasso, Tommaso Brugnami. 🔗 Leggi su Oasport.it

