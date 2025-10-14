Ginevra conquista il Giappone | suo il bronzo all' Aeon CUP

La ginnasta aretina Ginevra Bindi ha conquistato una nuova medaglia. A Tokyo, in Giappone, l'atleta della società ginnastica Falciai è riuscita a distinguersi vincendo il bronzo nella categoria junior dell'Aeon CUP.Dopo la prima giornata di gara, in cui ha eseguito in pedana i suoi due esercizi a. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

