Gilda | Pericoloso dare più poteri ai dirigenti è contro la scuola della Costituzione
Si torna a discutere del ruolo dei dirigenti scolastici nei procedimenti disciplinari a carico dei docenti. La Gilda degli Insegnanti interviene sul tema, esprimendo una posizione netta. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
