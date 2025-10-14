Gigio Alberti | La commedia italiana? Meglio quella francese Marrakech Express? L’avventura del cuore
MONZA – Animo scanzonato e sensibile che traspare in molti suoi personaggi, viso inconfondibile e una capacità non comune di passare dal tono drammatico a quello ironico e leggero. Oggi Gigio Alberti è tra gli attori italiani più noti, merito anche di ruoli che restano in testa e che gli ha cucito addosso il regista Gabriele Salvatores, su tutti il Cedro di “Marrakech Express“, lo Strazzabosco di “Mediterraneo“ o il professor Andrea Berti di “Quo vadis, baby?“. A Monza, in Villa Reale, verrà a parlare di comicità e della grande commedia italiana, nel pomeriggio di sabato 25 in occasione della Festa del Cinema e del Visiona MovieFest. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Gigio Alberti: “La commedia italiana? Meglio quella francese. Marrakech Express? L’avventura del cuore” - Un viso inconfondibile e la capacità di modulare tono drammatico e ironia. Scrive ilgiorno.it
Gigio Alberti e Amanda Sandrelli: I vicini di casa arrivano al Manzoni - Dal 6 al 18 maggio in scena al Manzoni “Vicini di casa”: commedia capace di parlare di coppia e si sessualità in maniera brillante e delicata In una sera d’estate di tre anni fa, Gigio Alberti, attore ... Scrive panorama.it
Al Lirico Gaber debutta il festival della commedia italiana - C'è anche la prima edizione del Festival della Commedia Italiana, con una retrospettiva su Claudio Bisio e una selezione di nuove uscite cinematografiche italiane, nella prossima stagione del teatro ... ansa.it scrive