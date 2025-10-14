Giappone-Brasile | orario formazioni e dove vederla in tv

Periodicodaily.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Amichevole di lusso per il Brasile. La Nazionale verdeoro scende in campo oggi, martedì 14 ottobre, contro il Giappone, dopo aver festeggiato la qualificazione ai prossimi Mondiali 2026, di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. Si tratta della seconda amichevole nella tournée asiatica della squadra allenata da Carlo Ancelotti, che ha già . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

giappone brasile orario formazioniGiappone-Brasile dove vederla: DAZN, Sky o Sportitalia? Canale tv, diretta streaming, formazioni - Seconda amichevole asiatica per il Brasile di Carlo Ancelotti, che sfida il Giappone: le formazioni e dove vederla in tv e streaming. Scrive goal.com

DIRETTA/ Giappone Brasile (risultato finale 2-3): il bronzo è verdeoro! (Mondiali 2025, oggi 7 settembre) - Diretta Giappone Brasile streaming video Rai 2: orario e risultato live della finale 3° posto ai Mondiali volley 2025, oggi domenica 7 settembre Giappone Brasile 2- Scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Giappone Brasile Orario Formazioni