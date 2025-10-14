Tempo di lettura: 2 minuti L’ex sindaco di Avellino, Gianluca Festa, è tornato a parlare della vicenda giudiziaria che lo riguarda. In un messaggio diretto alla città, Festa ha spiegato di voler chiarire “o gni singolo aspetto ” della sua posizione, annunciando di aver scelto di affrontare il processo immediato. “ La vicenda giudiziaria che mi ha riguardato è abbastanza nota. Quello che non è noto è quello che realmente è accaduto. Vi hanno fatto ascoltare per più di un anno la versione dell’accusa. Ora voglio raccontare la verità dei fatti “, ha dichiarato. Festa ha precisato di aver chiesto consiglio al proprio avvocato su come rendere nota la sua versione dei fatti e di aver scelto consapevolmente di non presentarsi davanti al GUP (il giudice per l’udienza preliminare), per evitare che l’inchiesta possa concludersi per un vizio formale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Gianluca Festa: “Voglio raccontare la verità, non le ipotesi”