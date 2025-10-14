Gianluca Festa ottiene il giudizio immediato nel processo Dolce Vita
AVELLINO – Il difensore del Dott. Gianluca Festa, ex sindaco di Avellino, ha presentato istanza di giudizio immediato nell’ambito del cosiddetto “processo Dolce Vita”. La richiesta, avanzata ai sensi degli articoli 453, comma 3, e 419, comma 5, del codice di procedura penale, è stata accolta dal. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
