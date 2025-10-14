Giani vince di oltre 10 punti A Tomasi il governo non basta

Vince di almeno tredici punti percentuali Eugenio Giani, che si riconferma presidente toscano battendo Alessandro Tomasi anche nelle città capoluogo attualmente amministrate dal centrodestra, da Arezzo a Massa passando per . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

