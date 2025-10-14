Giani vince di oltre 10 punti A Tomasi il governo non basta
Vince di almeno tredici punti percentuali Eugenio Giani, che si riconferma presidente toscano battendo Alessandro Tomasi anche nelle città capoluogo attualmente amministrate dal centrodestra, da Arezzo a Massa passando per . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Alle regionali nell'Empolese Valdelsa vince il centrosinistra, tranne a Fucecchio. Barnini la più votata - L'Empolese Valdelsa si conferma roccaforte del centrosinistra tranne che per un Comune, Fucecchio, che in linea con il Comprensorio del cuoio ha visto ... Lo riporta gonews.it
Toscana, il trionfo di Giani mentre l'atteso 'effetto Vannacci' si dimostra un flop - Eugenio Giani, governatore uscente e candidato del centrosinistra, ha ottenuto una netta riconferma con il 54,6% dei voti, distanziando ... Si legge su globalist.it