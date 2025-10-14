Giani trascina il campo largo La Toscana si riaffida al centrosinistra Ma è allarme astensione sotto il 50%

Firenze, 13 ottobre 2025 – La suspense in Toscana dura giusto il tempo degli scrutini di un pugno delle 3.922 sezioni appena chiuse. Alle 15,20 il verdetto è già vergato nero su bianco sugli schermi dei pc degli addetti ai lavori: Eugenio Giani, governatore uscente del Pd e candidato al bis, stacca subito di dieci punti percentuali lo sfidante Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia quota FdI. Una forchetta i cui pettini si allargheranno nel pomeriggio fino al 13%, dato confermato nella serata che segna comunque una pagina nera per la partecipazione al voto in Toscana, il 47,7% mai così bassa nella storia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giani trascina il campo largo. La Toscana si riaffida al centrosinistra. Ma è allarme astensione sotto il 50%

