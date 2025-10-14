Giani primo giorno da presidente rieletto | Convocare il consiglio in tempi brevi bilancio entro fine anno

Firenze, 14 ottobre 2025 – Il giorno dopo i risultati delle elezioni regionali in Toscana, con la riconferma del presidente Eugenio Giani, l’attenzione è già rivolta al nuovo consiglio regionale. E proprio su questo il rieletto governatore si è soffermato oggi in conferenza stampa: "Voglio convocare il consiglio in tempi ragionevolmente brevi – ha sottolineato Giani – perché l'obiettivo che mi propongo è arrivare entro fine anno all'approvazione del bilancio, così come ho fatto nei cinque anni precedenti". "È uno dei motivi per cui io mi sono poi differenziato dai governatori che non possono essere rieletti di Veneto Campania e Puglia", sulla data delle elezioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giani, primo giorno da presidente rieletto: “Convocare il consiglio in tempi brevi, bilancio entro fine anno”

