L’inossidabile Eugenio Giani. L’inafferrabile Eugenio Giani. L’intoccabile Eugenio Giani. Hai voglia a dire rottamiamo qui, rottamiamo là, hai voglia a prenderlo in giro per l’abilità di essere ovunque; a inaugurare, a presenziare, a parlare, a stringere mani. Nell’epoca dell’online come surrogato dell’intelligenza naturale, Giani rappresenta la vecchia politica che sta sul territorio, l’esserci come alternativa alla crisi dei partiti. Eugenio Giani celebra la vittoria alle Regionali (X). Giani ha convinto tutti. Persino il Pd. Il presidente della Regione Toscana, che lunedì ha vinto le elezioni battendo l’avversario Alessandro Tomasi, è arrivato al secondo mandato e potrebbe per la prima volta governare senza l’urgenza del consenso. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Giani, la vittoria dell’usato sicuro in barba ai populisti