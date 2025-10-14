Giani il presidente riconfermato | È stato un voto su di me Ha vinto il buon governo
Firenze, 14 ottobre 2025 – Confuso e felice. Eugenio Giani fa il bis in Toscana con il 54% e un successo importante sul piano personale. "Sì, sono felice e – mi lasci dire – un po’ frastornato.". Giani, due mesi fa parlavamo della sua non scontata riconferma a candidato, oggi sta festeggiando la vittoria, anche personale con la lista Giani presidente, Casa riformista. "La mia lista ha ottenuto l’8,7%: il risultato migliore nei territori dove ho lavorato di più come Lucca e provincia, Pisa, per non parlare di Firenze dove, accanto alle brillanti performance dei renziani Saccardi e Casini, si è materializzato un voto di opinione su di me e sul mio buon governo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
