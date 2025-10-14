I progressisti possono tirare un sollievo e non tanto perché, dopo le sconfitte di Marche e Calabria, vincono di nuovo in Toscana. Ma perché l’importante era vincere bene ed Eugenio Giani, candidato del centrosinistra, lo ha fatto, confermando il bis con un ampio margine. Giani è riuscito a imporsi su Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e candidato del centrodestra, con circa 14 punti di distacco: 54% a 40,8%. Crolla l’affluenza di 14,47 punti rispetto al 2020. E questo al netto del crollo dell’affluenza. In Toscana ha votato complessivamente il 47,73% della popolazione. Nel 2020 l’affluenza definitiva era stata il 62,2%, il 14,47% in più rispetto al dato odierno. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Giani centra il bis in Toscana. Decima…ta la Lega vannaccizzata