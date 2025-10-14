Giani centra il bis in Toscana Decima…ta la Lega vannaccizzata

Lanotiziagiornale.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I progressisti possono tirare un sollievo e non tanto perché, dopo le sconfitte di Marche e Calabria, vincono di nuovo in Toscana. Ma perché l’importante era vincere bene ed Eugenio Giani, candidato del centrosinistra, lo ha fatto, confermando il bis con un ampio margine. Giani è riuscito a imporsi su Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e candidato del centrodestra, con circa 14 punti di distacco: 54% a 40,8%. Crolla l’affluenza di 14,47 punti rispetto al 2020. E questo al netto del crollo dell’affluenza. In Toscana ha votato complessivamente il 47,73% della popolazione. Nel 2020 l’affluenza definitiva era stata il 62,2%, il 14,47% in più rispetto al dato odierno. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

giani centra il bis in toscana decima8230ta la lega vannaccizzata

© Lanotiziagiornale.it - Giani centra il bis in Toscana. Decima…ta la Lega vannaccizzata

News recenti che potrebbero piacerti

giani centra bis toscanaGiani trionfa ancora in Toscana. Le "congratulazioni" di Meloni. Schlein: "Avanti col campo largo" - governatore della Toscana, espressione del campo largo progressista, trova conferme nelle urne ... Lo riporta msn.com

giani centra bis toscanaRegionali Toscana: Giani fa il bis, 'grazie Toscana'. Schlein: 'Vittoria che ci dà gioia e speranza'. Meloni: 'Buon lavoro Giani. Grazie Tomasi, sfida impegnativa' - Il 47,73% al voto, il 14,47% in meno del 2020. Lo riporta ansa.it

giani centra bis toscanaEugenio Giani riconfermato in Toscana: ecco chi è il Presidente della regione - E' così che giornali e politici parlano di Eugenio Giani, un uomo proveniente dalla scuola della prima ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Giani Centra Bis Toscana