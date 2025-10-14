Giani bis nonostante la nefasta alleanza con il Movimento 5%
Nonostante la nefasta presenza dei 5 stelle, arenati ovunque su percentuali irrisorie, più o meno quelle della lista “Toscana Rossa” di Antonella Bundu, l’immarcescibile Eugenio Giani è stato riconfermato presidente della Regione. Stavolta i pronostici non sono stati sovvertiti, come auspicato dalla premier Meloni a Firenze alla chiusura del candidato del centrodestra Alessandro Tomasi. Il . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Giani è stato confermato Presidente della Regione. A Serravalle però ha ottenuto meno del suo avversario Tomasi (44,6% contro 52,6%) nonostante che nel listino bloccato del Pd fosse presente un nome di richiamo, la serravallina Simona Querci. Male la Bu - facebook.com Vai su Facebook
Alla fine dovrebbero essere 3 le province vinte da Tomasi, nonostante l'ampia vittoria di Giani: Massa Carrara, Pistoia e Grosseto. Vince Giani in 2 province vinte dal centrodestra nel 2020: Lucca (+4) e Arezzo (+7) #Toscana - X Vai su X
Toscana, alle Regionali Giani fa il bis e rialza il centrosinistra. Il campo largo torna così a cantare vittoria - Male la Lega vannaccizzata, che si ferma sotto il 5 per cento e viene superata anche da Forza Italia (più del 6% ... rtl.it scrive
Regionali Toscana, Giani fa il bis. Schlein “Vittoria che ci dà gioia” - Eugenio Giani, governatore uscente, viaggia verso la riconferma per il secondo mandato. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive
Campo largo vincente, Giani bis con ampio margine - come primo atto andrà a Livorno dalla Madonna di Montenero, patrona della Toscana. Come scrive ansa.it