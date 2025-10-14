Giani bis al via | Convocazione Consiglio regionale in tempi brevi Giunta con merito e competenza

Primo giorno per Eugenio Giani, Pd, campo largo centrosinistra confermato presidente Regione Toscana con 53.92% di voti davanti ad Alessandro Tomasi, FdI, centrodestra, 40.90%, e Antonella Bundu, 5.18%, esclusa per un pugno di voti da Consiglio regionale con Toscana Rossa 4.51%. Lo sbarramento di ingresso è 5%, c’è il ricorso di Bundu e Toscana Rossa. Primo giorno con Giani bis al via martedì 14 ottobre. Eugenio Giani: “Convocherò il Consiglio regionale in tempi ragionevolmente brevi perché ho l’obiettivo di arrivare all’approvazione del bilancio entro fine anno, come ho fatto nei cinque anni fino ad oggi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it