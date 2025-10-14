Gianfelice Facchetti ricorda papà Giacinto a Como
Sarà lui l’ospite alla riunione mensile del Panathlon International – Club Como. L’interesse alla conversazione con il figlio dell’indimenticato papà Giacinto non sarà solamente per il ricordo del grande campione di sport e di vita. Gianfelice da lui ha ereditato i principi educativi e la volontà. 🔗 Leggi su Quicomo.it
