Gianfelice Facchetti ricorda papà Giacinto a Como

Quicomo.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà lui l’ospite alla riunione mensile del Panathlon International – Club Como. L’interesse alla conversazione con il figlio dell’indimenticato papà Giacinto non sarà solamente per il ricordo del grande campione di sport e di vita. Gianfelice da lui ha ereditato i principi educativi e la volontà. 🔗 Leggi su Quicomo.it

