Giampaolo Morelli alla ricerca di comparse ad Ancona per il suo film La regola dell' amico
ANCONA – La Guasco Srl, società di produzione cinematografica e service per cinema e audiovisivo, organizza un Casting per selezionare comparse per il film “La regola dell’amico”, regia di Giampaolo Morelli, prodotto da Italian International Film, con Giampaolo Morelli.Si cercano persone. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
