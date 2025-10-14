GialappaShow 2025 dal 20 ottobre nuova stagione | new entry nel cast dove vederla

È di nuovo tempo di  GialappaShow. Il programma di  Giorgio Gherarducci  e  Marco Santin  della Gialappa’s Band, prodotto da Banijay Italia, torna con la nuova stagione  dal 20 ottobre, ogni lunedì, alle ore 21.30,  in prima visione assoluta su TV8,anche  in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Alla guida del programma confermatissimo il  Mago Forest, mattatore assoluto e spalla ideale delle gag dei due Gialappi. Al suo fianco, nella puntata di esordio, troviamo  Miriam Leone. Ogni puntata avrà poi una co-conduttrice diversa e sarà introdotta da una sigla a tema, a cui partecipa tutto il cast. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - GialappaShow 2025, dal 20 ottobre nuova stagione: new entry nel cast, dove vederla

