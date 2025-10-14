GialappaShow 2025 dal 20 ottobre nuova stagione | new entry nel cast dove vederla
È di nuovo tempo di GialappaShow. Il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, prodotto da Banijay Italia, torna con la nuova stagione dal 20 ottobre, ogni lunedì, alle ore 21.30, in prima visione assoluta su TV8,anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Alla guida del programma confermatissimo il Mago Forest, mattatore assoluto e spalla ideale delle gag dei due Gialappi. Al suo fianco, nella puntata di esordio, troviamo Miriam Leone. Ogni puntata avrà poi una co-conduttrice diversa e sarà introdotta da una sigla a tema, a cui partecipa tutto il cast. 🔗 Leggi su Lapresse.it
