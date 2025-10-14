Ghi 2025 | Riva ‘Ong unici occhi del mondo in grado di raccontare’

“Il supporto delle Ong è fondamentale, non solo per stare vicini alla popolazione, non solo per cercare di portare delle gocce di umanità e un aiuto concreto, ma anche perché sono state e sono, i nostri occhi laddove i nostri occhi non possono arrivare”. Sono le parole di Gigi Riva,editorialista di Domani e scrittore, alla . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

