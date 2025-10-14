Ghi 2025 | Emmi CESVI ‘inaccettabile normalizzare la fame come arma da guerra’
“A Gaza la fame uccide una persona al giorno: sono oltre 460 i decessi correlati alla malnutrizione. Attualmente 320 mila bambine e bambini sotto i cinque anni sono a rischio di malnutrizione acuta e oltre 20 mila persone sono rimaste uccise o ferite proprio nel tentativo di procurarsi del cibo e di poter accedere o . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Argomenti simili trattati di recente
Emmi (Cesvi): "Fame usata come arma da guerra, colpite 140 milioni di persone" - Così la Head of strategy & advocacy di Cesvi, commentando i dati emersi dalla 20esima edizione dell’Indice Globale della Fame 2025 (Global Hunger Index – Ghi), tra i principali rapporti internazionali ... Si legge su adnkronos.com
Emmi (Cesvi): “Oltre il 60% di chi la soffre è donna” - (Adnkronos) – "Crisi climatiche e conflitti hanno fatto aumentare i livelli di malnutrizione di oltre 200 milioni di persone. Scrive canaledieci.it
Emmi (CESVI): "Stallo e regressione parole chiave del GHI 2023" - A 7 anni dal 2030, che si pone l’obiettivo ‘fame zero’, questo desta molta preoccupazione”. Si legge su stream24.ilsole24ore.com