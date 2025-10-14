Gesualdo riapre l' ufficio postale nella versione del progetto Polis

Avellinotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riaperto al pubblico, secondo la tipologia “Polis”, l’ufficio postale di Gesualdo, in via Ex Campo Sportivo, 1.Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

gesualdo riapre ufficio postaleRiapre l’ufficio postale di Berzo Demo, rinnovato e più moderno - Tra i servizi disponibili anche certificati anagrafici e previdenziali grazie al progetto Polis di Poste Italiane. quibrescia.it scrive

Riapre l’ufficio postale di Porta a Lucca, l'annuncio di Poste - Pisa, 11 luglio 2025 – Dopo mesi di chiusura e un lungo dibattito cittadino, riapre ufficialmente l’ufficio postale di Pisa 8, nel quartiere di Porta a Lucca. Come scrive lanazione.it

gesualdo riapre ufficio postaleEsplosione al bancomat, il municipio riapre nonostante i danni pesanti. Attesa per l'ufficio postale e lo sportello distrutto - Riapre il municipio in attesa che si riattivi l'ufficio postale e l'annesso postamat. Segnala ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Gesualdo Riapre Ufficio Postale