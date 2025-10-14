Gesualdo riapre l' ufficio postale nella versione del progetto Polis
Riaperto al pubblico, secondo la tipologia “Polis”, l’ufficio postale di Gesualdo, in via Ex Campo Sportivo, 1.Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
