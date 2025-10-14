Gesto di assoluta follia Esplosione a Castel d’Azzano morti i 3 carabinieri Marco Piffari Valerio Daprà e Davide Bernardello | la ricostruzione spaventosa

Una tragedia che scuote l'Italia intera. Tre carabinieri hanno perso la vita e tredici persone, tra militari, poliziotti e vigili del fuoco, sono rimaste ferite a Castel d'Azzano, in provincia di Verona, durante lo sgombero di un casolare che da tempo era al centro di una lunga disputa legale. L'abitazione, situata in via San Martino, era satura di gas al momento dell'irruzione delle forze dell'ordine. Secondo le prime ricostruzioni, l'esplosione sarebbe stata innescata intenzionalmente al momento dell'apertura della porta d'ingresso. Due dei tre fratelli che occupavano la casa sono stati fermati, mentre il terzo è ancora ricercato.

