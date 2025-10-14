Gesto di assoluta follia Esplosione a Castel d’Azzano morti 3 carabinieri | la ricostruzione dei fatti

Una tragedia che scuote l’Italia intera. Tre carabinieri hanno perso la vita e tredici persone, tra militari, poliziotti e vigili del fuoco, sono rimaste ferite a  Castel d’Azzano, in provincia di Verona, durante lo  sgombero di un casolare  che da tempo era al centro di una lunga disputa legale. L’abitazione, situata in via San Martino, era  satura di gas  al momento dell’irruzione delle forze dell’ordine. Secondo le prime ricostruzioni, l’esplosione sarebbe stata  innescata intenzionalmente  al momento dell’apertura della porta d’ingresso. Due dei tre fratelli che occupavano la casa sono stati  fermati, mentre il terzo è ancora  ricercato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

