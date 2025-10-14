Gesto di assoluta follia Esplosione a Castel d’Azzano morti 3 carabinieri | la ricostruzione dei fatti
Una tragedia che scuote l’Italia intera. Tre carabinieri hanno perso la vita e tredici persone, tra militari, poliziotti e vigili del fuoco, sono rimaste ferite a Castel d’Azzano, in provincia di Verona, durante lo sgombero di un casolare che da tempo era al centro di una lunga disputa legale. L’abitazione, situata in via San Martino, era satura di gas al momento dell’irruzione delle forze dell’ordine. Secondo le prime ricostruzioni, l’esplosione sarebbe stata innescata intenzionalmente al momento dell’apertura della porta d’ingresso. Due dei tre fratelli che occupavano la casa sono stati fermati, mentre il terzo è ancora ricercato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Esplosione durante lo sgombero uccide tre carabinieri: «Gesto intenzionale di assoluta follia». Chi sono le vittime - «È una tragedia incredibile, dei comportamenti assurdi. Da ilgazzettino.it
Esplosione a Castel d'Azzano, morti 3 carabinieri: la casa satura di gas, lo scoppio all'apertura della porta. La ricostruzione: «Gesto di assoluta follia» - Lo sgombero nel casolare di Castel d'Azzano (Verona) dove nella notte è avvenuta l'esplosione che ha ucciso tre carabinieri e ferito 13 persone tra i rappresentanti delle ... Segnala leggo.it
Carabinieri morti nell'esplosione a Castel d'Azzano: si chiamavano Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà - I tre carabinieri rimasti vittime nell'esplosione di Castel d'Azzano sono il Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, ... Riporta corriereadriatico.it