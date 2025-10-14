Gestivano piazza di spaccio a Mazara scatta blitz | 7 in carcere e 11 ai domiciliari

I carabinieri di Trapani hanno eseguito un’ordinanza cautelare a carico di 18 persone (7 sono state trasferite in carcere e 11 sono state sottoposte agli arresti domiciliari) accusate di appartenere a un’associazione criminale finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti a Mazara del Vallo. L’operazione è stata realizzata con l’impiego di oltre 100 militari del comando provinciale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

