Geppi Cucciari rovina il copione della sinistra | TeleMeloni? Lavoravo prima e lavoro adesso

“In tutti questi anni alla Rai, sono 12, 13, c'ero da prima e lavoro stabilmente con i direttori di rete, semoventi”. Lo dice Geppy Cucciari in un'intervista a Repubblica, rispondendo a una domanda sull'esistenza di “TeleMeloni”. “Sono in Rai, nel posto dove vorrei stare: è un editore che, con tutte le sue particolarità, per me rimane casa”, puntualizza la comica e conduttrice, smontando le accuse all'indirizzo della premier di aver trasformato la televisione di Stato in un servizio privato. Con buona pace della sinistra. Il ritorno in tv Da giovedì 16 ottobre Cucciari tornerà al timone di “Splendida cornice”, il programma d'intrattenimento targato Rai 3. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Geppi Cucciari rovina il copione della sinistra: "TeleMeloni? Lavoravo prima e lavoro adesso"

