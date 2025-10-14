Geometria domestica come usare la matematica per arredare casa

La geometria, intesa come lo studio dello spazio attraverso forme e relazioni, è la base di ogni oggetto o elemento d’arredo. Ma quando la matematica diventa la fonte stessa del progetto accade qualcosa di magico. Linee, quadrati e cerchi, che normalmente definiscono lo spazio in modo tecnico, si aprono a interpretazioni sorprendenti, creando paesaggi domestici che danno nuova vita e proprietà all’ambiente, come ampiezza e profondità. Pexels Arredo essenziale che gioca con proporzioni e forme semplici per creare armonia visiva Lo stile geometrico è incredibilmente versatile. Può presentare forme rigorose e squadrate, oppure curve e morbide, e persino soluzioni che combinano entrambe. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Geometria domestica, come usare la matematica per arredare casa

