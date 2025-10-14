Geo Live Festival prima edizione vinta dal riminese Riccardo Matteini
Successo per la prima edizione del " Geo Live Festival " organizzato dai musicisti Stefano Bianchi, Paolo Mariello dello studio Storyboard di Cesena e da Maurizio Bertozzi titolare del Geo Bar a San Mauro Mare, condotto dalla cantante Cinzia Mazzoni di Cesena con la collaborazione di Ermanno Pasolini. Vi hanno partecipato 15 cantanti senza limiti di età e provenienti dalle tre province romagnole e da San Marino. Il festival canoro è stato vinto da Riccardo Matteini di Rimini, 28 anni, corriere di Amazon, con la canzone "Say You won’t let go" di James Arthur. Fino a oggi ha partecipato a due festival e li ha vinti entrambi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
