Gentilini | Con il vecchio modulo la Fermana è andata meglio

Ilrestodelcarlino.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due gare in una per la Fermana contro il Fabriano Cerreto. Venti minuti di ordinaria follia: un gol evitabilissimo incassato, due occasioni clamorose mancate dagli avanti cartai e un palo interno colpito nella prima delle due gare disputate. Subito dopo Gentilini chiama la svolta tattica: via il 3-4-2-1 che stava prestando il fianco agli ospiti e torna il 4-2-3-1 di inizio stagione. La squadra si sblocca e trova il pari al primo tiro in porta per poi andare sul velluto con altre quattro marcature che valgono quota 10 in classifica e la zona playoff. Tutto questo ha raccontato Augusto Gentilini nel post gara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

gentilini con il vecchio modulo la fermana 232 andata meglio

© Ilrestodelcarlino.it - Gentilini: "Con il vecchio modulo la Fermana è andata meglio"

News recenti che potrebbero piacerti

gentilini vecchio modulo fermanaGentilini: "Con il vecchio modulo la Fermana è andata meglio" - Venti minuti di ordinaria follia: un gol evitabilissimo ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Un Fiorentino per la Fermana, un sogno chiamato Serie D per Filipponi - Da Gentilini il difensore classe 2005 reduce dalle toccanti esperienze a Brindisi e Taranto - Segnala youtvrs.it

Gentilini promuove la Fermana: "Avanti per la nostra strada" - L’esordio ha portato alla fine un punto in cascina per la Fermana di Gentilini ad Urbino, in una gara complicata. Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Gentilini Vecchio Modulo Fermana