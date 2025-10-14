Gentilini | Con il vecchio modulo la Fermana è andata meglio
Due gare in una per la Fermana contro il Fabriano Cerreto. Venti minuti di ordinaria follia: un gol evitabilissimo incassato, due occasioni clamorose mancate dagli avanti cartai e un palo interno colpito nella prima delle due gare disputate. Subito dopo Gentilini chiama la svolta tattica: via il 3-4-2-1 che stava prestando il fianco agli ospiti e torna il 4-2-3-1 di inizio stagione. La squadra si sblocca e trova il pari al primo tiro in porta per poi andare sul velluto con altre quattro marcature che valgono quota 10 in classifica e la zona playoff. Tutto questo ha raccontato Augusto Gentilini nel post gara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
